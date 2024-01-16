Жертвами лжебанкиров стали 15 брянцев на прошлой неделе

15 жителей Брянской области лишились более пяти млн рублей после общения с лжебанкирами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратилась 31 жертва дистанционных мошенников. Они лишились 10 543 000 рублей

Почти половина пострадавших поверили лжеьбанкирам. Злоумышленники сообщали своим жертвам о подозрительных действиях с картами, а потом просили назвать конфиденциальные данные или перевести деньги якобы на безопасный счет.

Таким способом со счетов 15 потерпевших пропали 5 940 000 рублей.