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Жертвами лжебанкиров стали 28 жителей Брянщины

2024, 09 января 09:02 Происшествия
Жертвами лжебанкиров стали 28 жителей Брянщины
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В последнюю неделю прошедшего года жертвами лжебанкиров стали 28 жителей Брянщины. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В последнюю неделю 2023 года в полицию Брянской области обратились 49 жертв дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 23 209 000 рублей.

Больше половины заявителей поверили лжи банкиром. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях с картами. Жертв просили назвать конфиденциальные данные или перевести деньги якобы на безопасные счета.  

Таким способом со счетов 28 потерпевших исчезли 18 149 000 рублей.

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