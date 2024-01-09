Жертвами лжебанкиров стали 28 жителей Брянщины
В последнюю неделю прошедшего года жертвами лжебанкиров стали 28 жителей Брянщины. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В последнюю неделю 2023 года в полицию Брянской области обратились 49 жертв дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 23 209 000 рублей.
Больше половины заявителей поверили лжи банкиром. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных действиях с картами. Жертв просили назвать конфиденциальные данные или перевести деньги якобы на безопасные счета.
Таким способом со счетов 28 потерпевших исчезли 18 149 000 рублей.