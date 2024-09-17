Жилой дом сгорел в брянском посёлке ночью

Жилой дом тушили спасатели в брянском посёлке Кокоревка ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 17 сентября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Суземском районе. В посёлке Кокоревка на улице Строителей загорелся жилой двухквартирный дом.

На вызов прибыли три пожарные автоцистерны. Спасатели потушили возгорание. Огонь полностью уничтожил жилью. О пострадавших в ведомстве не сообщается. Причину происшествия предстоит выяснить экспертам.