Жилой дом сгорел в Брянском районе ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь на 13 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Хотылево загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели почти час боролись с огнём. Здание серьёзно пострадало. Люди травм на происшествии не получили.

Экспертам предстоит установить причину возгорания.