Жилой дом сгорел в Фокино

Жилой дом тушили две пожарные машины в Фокино в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС.

30 августа в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Фокино. На улице Володарского загорелся частный жилой дом.

Тушить пожар приехали две автоцистерны. Спасатели оперативно справились с возгоранием. Люди травм на происшествии не получили. В причинах пожара разбираются эксперты.