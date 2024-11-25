Жилой дом сгорел в Клинцах
Жилой дом потушили спасатели в Клинцах. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Клинцах. В посёлке Ардонь на улице Стародубская загорелся жилой дом.
Возгорание оперативно потушили три пожарных расчёта. Люди на происшествии не пострадали.
Причину пожара установят эксперты.
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