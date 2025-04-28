Жилой дом сгорел в Погарском районе ночью в воскресенье

На вызов приехали две единицы пожарной техники. Больше часа они тушили возгорание. Огонь полностью уничтожил жилище. Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП выясняют эксперты.

Он сказал: «Поехали!»: В регионе завершился конкурс имени Юрия Гагарина Творческое состязание «Знаете, каким он парнем был!» за девять лет стало масштабным праздником. В 2015 году конкурс собрал 18 тысяч участников, хотя в 2016‑м, когда всё только начиналось, их было 5,5 тысячи. «У нас получился хороший праздник имени Юрия Гагарина – космонавта, которого чтит весь мир. Ежегодно под знамёнами его имени мы вовлекаем в конкурс молодёжь, чтобы они брали пример со знаменитого земляка. Конечно,

Большая уборка Субботник – добрая традиция, которую всегда поддерживают смоляне. И эта весна не стала исключением. 26 апреля регион присоединится к масштабной Всероссийской акции. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин, который также призвал жителей региона не оставаться в стороне и принять участие в «большой уборке». «Сейчас уборкой городов и посёлков активно занимаются наши коммунальные и дорожные службы.

Требуются работники культуры В регионе стартовал приём заявок от желающих стать участником программы «Земский работник культуры». Об этом рассказа губернатор Василий Анохин, напомнив, что проект реализуется по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина. «Работников ждут в учреждениях культуры в деревнях, посёлках и небольших городах. В Смоленской области предлагается 14 муниципалитетов, их можно выбрать при подаче заявки»,

К собеседованию приглашаются В регионе продолжается реализация образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». С 21 апреля начинаются собеседования с ветеранами и участниками специальной военной операции. К интервью будут приглашены те, кто успешно прошёл предыдущие этапы – анкетирования, эссе и тестирования. (Эксперты уже подвели их итоги.) Лучших зачислят на очный курс обучения. «Программа будет включать учебные дисциплины, связанные с

Мощно и тепло В областном центре завершён первый этап масштабной модернизации ТЭЦ-2, а это значит, что качество теплоснабжения в Смоленске станет выше. «На теплоэлектроцентрали запущен в работу новый современный турбоагрегат отечественного производства мощностью 130 МВт. Это «сердце» генерации тепла и электроэнергии на предприятии», – рассказал подробнее о модернизации губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе вместе с генеральным