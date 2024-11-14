Жилой дом сгорел в Трубчевском районе
Жилой дом уничтожил огонь накануне в Трубчевском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.
Днём 13 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Трубчевском районе. В посёлке Аксеновск на улице. Деснянская загорелся жилой дом.
Тушили пожар спасатели на четырёх автоцистернах. Огонь полностью уничтожил жильё. Люди на происшествии не пострадали.
Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.
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