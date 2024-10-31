Жилой дом сгорел в Жуковке

Жилой дом и автомобиль тушили три пожарных расчёта в Жуковке. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Жуковке. На улице Горького загорелся частный жилой дом и автомобиль.

С огнём боролись три пожарные автоцистерны. Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара предстоит выяснить экспертам.