Жилой дом сгорел в Жуковском округе

Спасатели потушили пожар в жилом доме в Жуковском округе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Жуковском муниципальном округе. В посёлке Ржаница в переулке 2-й Луговой загорелся частный жилой дом. На вызов прибыли три пожарных автоцистерны. С огнём они справились меньше чем за час.

На пожаре люди не пострадали. Причина возгорания выяснят эксперты.