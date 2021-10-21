Житель Белых Берегов открыл стрельбу по участковому

В Брянской области объявлен план «Перехват».

Вечером 20 октября на улице Кирова в Белых Берегах мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковому, майору полиции Артему Ермакову. Полицейский получил огнестрельные ранения – сейчас он находится в больнице.

В совершении преступления правоохранители подозревают 67-летнего ранее судимого Валентина Цуканова. Задержать его пока не удалось, его мотивы неизвестны.

На территории Брянской области объявлен план «Перехват». В полицейской ориентировке сказано, что злоумышленник вооружен и передвигается на зеленом микроавтобусе Volkswagen Transporter или серебристой «Ниве».

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по городу Брянску по телефону 63-14-49.