Житель Белых Берегов открыл стрельбу по участковому
В Брянской области объявлен план «Перехват».
Вечером 20 октября на улице Кирова в Белых Берегах мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по участковому, майору полиции Артему Ермакову. Полицейский получил огнестрельные ранения – сейчас он находится в больнице.
В совершении преступления правоохранители подозревают 67-летнего ранее судимого Валентина Цуканова. Задержать его пока не удалось, его мотивы неизвестны.
На территории Брянской области объявлен план «Перехват». В полицейской ориентировке сказано, что злоумышленник вооружен и передвигается на зеленом микроавтобусе Volkswagen Transporter или серебристой «Ниве».
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят обращаться в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по городу Брянску по телефону 63-14-49.