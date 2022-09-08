Житель Брасовского района забил сожительницу до смерти

8 лет тюрьмы получил житель житель Брасовского района, жестоко избивший гражданскую супругу.

Суд рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В преступлении обвинили 46-летнего жителя Брасовского района.

30 сентября прошлого года пьяный мужчина на почве ревности поссорился с сожительницей. Обвиняемый жестоко избил женщину, затем затащил ее в дом и оставил. А сам ушёл спать. Потерпевшая от полученных травм умерла в больнице через несколько дней.

Присяжные заседатели вынесли единогласный обвинительный вердикт. А суд отправил мужчину на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.