Житель Брянска потерял 265 тысяч рублей из-за интимного видео

Переведя деньги, он обратился в полицию.

36-летний житель Фокинского района Брянска стал жертвой сетевого шантажа. Как сообщает региональное УМВД, собеседница брянцы в соцсети потребовала перевести ей 265 тысяч рублей. В противном случае она пригрозила опубликовать порочащее мужчину видео.

Житель Фокинского района перевел требуемую сумму, а затем обратился в полицию. Сейчас полицейские уточняют обстоятельства шантажа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.