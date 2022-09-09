Житель Брянска, убивший таксиста, проведёт в колонии 13 лет

51-летний житель областного центра, зарезавший таксиста, отправится в тюрьму на 13 лет.

В законную силу вступил приговор Фокинского районного суда Брянска от 20 июня. Ранее судимый 51-летний местный житель был признан виновным в убийстве.

16 марта пьяный мужчина поссорился с 43-летним водителем такси. Фигурант дважды ударил потерпевшего ножом в грудь. Таксист умер на месте.

Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат осужденного подал жалобу. Он утверждал, что действия подзащитного были самообороной и просил смягчить наказание.

Брянский областной суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Приговор вступил в силу.