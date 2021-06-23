Житель Брянска угрожал отдыхающим гранатой

Граната оказалась учебной, однако на злоумышленника завели уголовное дело.

По сообщению пресс-службы УМВД Брянской области, в полицию обратился молодой человек, который рассказал об инциденте в одном из дворов Советского района Брянска. Компания приятелей проводила свободное время в беседке, пока не подошел незнакомый человек в нетрезвом состоянии. Мужчина потребовал, чтобы молодежь покинула территорию. Когда ребята ответили отказом, гражданин решил пригрозить им гранатой. Боеприпас он вытащил из карман и сообщил, что сейчас всех взорвет.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Несостоявшегося террориста задержали. Им оказался житель соседнего дома.

Граната, которой он пугал людей, оказалась учебной. Однако отсутствие взрывчатого вещества не облегчит судьбу виновника переполоха. Теперь за угрозу убийством он может попасть на скамью подсудимых и ближайшие два года провести в исправительном учреждении. На мужчину завели уголовное дело.