Житель Брянска выманил у приятеля 220 тысяч рублей

23-летний брянец лишился крупной суммы желая поучаствовать в престижном турнире. Об этом рассказали в региональном УМВД.

23-летний житель Брянской области сообщил в полицию о хищении у него 220 тысяч рублей. От знакомого он узнал возможности поучаствовать в престижном турнире. Для этого нужно было оплатить страховку и сделать взнос.

Молодой человек общался с организаторами по электронной почте. Они стали требовать дополнительные взносы, а также просили направить деньги на другой счет, потому что переводы якобы не приходят. За два месяца потерпевший отправил 220 тысяч рублей. А потом понял, что его обманывают и пошёл в полицию.

Полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 22-летний знакомый заявителя. Он создал несколько почтовых адресов и писал приятелю по видом работников оргкомитета турнира.

Задержанному предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет колонии.