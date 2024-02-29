Житель Дятьково отправится в колонию за регулярное пьяное вождение
Суд отправил жителя Дятьково на год в колонию за регулярное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Жуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых оказался 61-летний житель Дятьково.
В Жуковке инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада 212140». Мужчина за рулём был нетрезв. Оказалось, что ранее он уже пять раз привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
Суд приговорил нарушителя к году в исправительной колонии общего режима. Также он лишился водительских прав на пять лет. А автомобиль осуждённого суд конфисковал в доход государства.
Решение не вступило в законную силу.
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