Житель Дятьково получил условный срок за взятку полицейскому

Суд назначил жителю Дятьково условное наказание за попытку подкупить полицейского. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель города Дятьково.

Мужчине грозила административная ответственность за нарушение правил продажи алкогольной продукции. Он решил откупиться от полицейских и передал им 20 тысяч рублей. Но стражи порядка денег не взяли и вызвали следователей.

Суд назначил виновному полтора года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.