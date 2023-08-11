Житель Дятьково убил приятеля за сломанную сантехнику

Житель Дятьково, убивший приятеля за сломанную сантехнику, отправится на восемь лет в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Дятьково рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 41-летний мужчина.

В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года пьяный обвиняемый в своей квартире избил 34-летнего собутыльника. Потерпевший сломал сантехнику в туалетной комнате. От полученных травм мужчина умер на месте.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.