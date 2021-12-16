Житель Дятьковского района забил знакомого кулаками до смерти

Суд приговорил виновного к девяти годам тюрьмы.

Дятьковский городской суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Дятьковского района.

Следствие установило, что в марте этого года пьяный мужчина поссорился с 40-летним приятелем и избил его кулаками. Потерпевший умер от полученных травм.

Обвиняемому назначили девять лет исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.