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Житель Карачева вырубил 63 кубометра леса и обокрал лесозаготовку

2021, 02 сентября 14:20 Происшествия
Житель Карачева вырубил 63 кубометра леса и обокрал лесозаготовку
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40-летнему мужчине грозит до семи лет заключения.

40-летний житель Карачева предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и краже с причинением значительного ущерба.

Как сообщает региональная прокуратура, в конце сентября 2020 года житель Карачева незаконно вырубил более 63 кубометров сосен на территории Степного участкового лесничества ГКУ БО «Карачевское лесничество». Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 4,5 миллиона рублей.

В октябре 2020 года недалеко от деревни Желтоводье он тайно украл принадлежавшую лесозаготовителю древесину на сумму более 35 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Карачевский районный суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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