Житель Клетни отправился в колонию за причинение смертельного ранения сожительнице. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 39-летний житель Клетнянского района.

Днём 4 августа пьяный мужчина у себя дома в Клетне поссорился с сожительнице. Фигурант ударил женщину ножом в живот. Потерпевшая умерла от полученной травмы до приезда скорой помощи.

Подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.