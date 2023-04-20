Житель Клетни получил условный срок за поджог дома

Суд приговорил жителя Клетни к условному наказанию за поджог дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Клетнянского района рассмотрел уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. На скамье подсудимых оказался 48-летний житель поселка Клетня.

Ночью 11 июня прошлого года мужчина поссорился с другим жителем посёлка и поджег дом оппонента. Все имущество было уничтожено. Потерпевшему причинен ущерб на 900 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.