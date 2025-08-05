Житель Клетни предстанет перед судом за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клетнянский районный суд рассмотрит уголовное дело о нападении на полицейского. Приговор выслушает 39-летнего жителя Клетни.

По версии следователей, 8 июля в полицию поступила информация от обеспокоенных жильцов многоэтажки. В подъезде нетрезвый фигурант пытался выбить дверь в одну из квартир. На вызов приехали двое полицейских. Мужчина продолжал вести себя агрессивно при стражах порядка. Он стал угрожать полицейским, а затем ударил одго из них в грудь и по ногам.