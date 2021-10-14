Житель Клинцов написал ложный донос, чтобы нее платить кредит

Мужчине грозит до двух лет заключения.

40-летний житель Клинцов оказался на скамье подсудимых по обвинению в заведомо ложном доносе.

Как сообщает региональная прокуратура, в мае он написал заявление в полицию о мошенничестве. Жалобщик рассказал, на его имя незаконно оформили кредит, на который он не давал согласия.

Однако во время доследственной проверки выяснилось, что в марте житель Клинцов сам оформил кредит, а с помощью заявления о мошенничестве рассчитывал избежать оплаты задолженности.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Недобросовестному заемщику грозит до двух лет лишения свободы.