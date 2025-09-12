Житель Клинцов отправился в колонию за избиение прохожих из-за их внешнего вида. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о причинении вреда здоровью и хулиганстве. Приговор выслушал 28-летний житель Клинцов.
Ночью 6 мая прошлого года в помещении магазина пьяный фигурант вместе со своими знакомыми стали конфликтовать с двумя посетителями 28 и 29 лет. В качестве повода для агрессии обвиняемый использовал их внешний вид и длинные волосы.
Словесная перепалка закончилась дракой. 29-летнему мужчине травмировали голову и сломали нос.
Суд отправил виновного на два года в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Также суд обязал фигуранта выплатить потерпевшему свыше 290 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.
