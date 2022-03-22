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Житель Москвы пытался подкупить брянских полицейских

2022, 22 марта 16:01 Происшествия
Житель Москвы пытался подкупить брянских полицейских
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Мужчина сел за руль пьяным и хотел избежать ответственности.

В Севском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль под управлением 55-летнего жителя Москвы. Мужчина был пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование.

Пытаясь избежать ответственности, мужчина решил подкупить полицейских. Инспекторам он пытался дать 50 тысяч рублей. Но стражи порядка от взятки отказались и сообщили о нарушении закона в дежурную часть.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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