Житель Москвы пытался подкупить брянских полицейских

Мужчина сел за руль пьяным и хотел избежать ответственности.

В Севском районе сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль под управлением 55-летнего жителя Москвы. Мужчина был пьян. Это подтвердило и медосвидетельствование.

Пытаясь избежать ответственности, мужчина решил подкупить полицейских. Инспекторам он пытался дать 50 тысяч рублей. Но стражи порядка от взятки отказались и сообщили о нарушении закона в дежурную часть.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.