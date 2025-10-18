Житель Навли более 10 лет проведёт в тюрьме за убийство брата и нападение на сожительницу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района вынес приговор по уголовному делу об убийстве и угрозе убийством. На скамье подсудимых оказался 54-летний житель Навли.

Вечером 17 июля 2025 года фигурант поссорился с сожительницей. Он высказал ей угрозу убийством, а затем отверткой ударил по голове. На следующий день пьяный мужчина поссорился со своим двоюродным братом. Родственника он ударил ножом в шею. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд отправил виновного к 10 годам и 10 дням в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.