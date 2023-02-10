18-летний житель Навли напал на женщину с ребёнком с ножом и угрожал убийством. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Навлинского района огласил приговор по уголовному делу о разбое и угрозе убийством в отношении 18-летнего жителя Навли. 29 сентября прошлого года глубокой ночью пьяный фигурант забрался в дом жительница посёлка Алтухово. Угрожая женщине ножом он забрал продукты и деньги. Также он схватил ее несовершеннолетнего сына за горло и грозился его лишить жизни.

Суд отправил виновного на 7 лет и один месяц в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.