Житель Новозыбкова лишился машины за пьяное вождение

2026, 22 января 16:14

Житель Новозыбкова отправился на работу и лишился машины за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторное управление автомобилем транспортным средством водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 26-летний житель Новозыбкова.

Вечером 20 июля прошлого года в Новозыбкове фигуранта за рулём Volkswagen Transporter остановили на дороге инстператы ДПС. Мужчина был нетрезв. В декабре 2024 года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушении и был лишён водительских прав.

Суд назначил виновному 280 часов обязательных работ, а также конфисковал иномарку в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.