Житель Новозыбкова отправится в колонии за угрозу убийства матери

Обвиняемый схватил пожилую женщину за шею.

Суд приговорил ранее судимого жителя Новозыбкова к 11 месяцам колонии за угрозу убийством своей матери.

По версии следствия, 29 марта 2022 года пьяный мужчина в доме по улице Бульварной поссорился с родственницей. Он схватил пожилую женщину рукой за шею и стал сжимать, высказывая угрозы убийством.

Суд отправил виновного на 11 месяцам в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.