Житель Новозыбкова отправится в колонию за сбыт наркотиков

Житель Новозыбкова отправится в колонию на восемь с половиной лет за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушение на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 37-летний ранее судимый житель Новозыбкова.

В апреле 2024 года мужчина сделал «закладки» с 0,709 грамма метадона. Довести преступление до конца ему не дали сотрудники полиции. Наркотическое средство изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии особого режима. В законную силу решение не вступило.