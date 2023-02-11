Житель Почепа отправится в колонию за оскорбление полицейского

Жителя Почепа суд отправил на два года в тюрьму за хулиганство и оскорбление полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрел уголовное дело о хулиганстве и оскорблении стража порядка в отношении 34-летнего жителя Почепа.

23 февраля прошлого года пьяный мужчина в магазина стал ругаться с продавщицей, не стесняясь в выражениях. Женщина вызвала группу быстрого реагирования. Приехавшего охранника фигурант ударил головой в лицо.

Даже прибывшие на вызов сотрудники полиции не сразу усмирили хулигана. Мужчина продолжал ругать и оскорбил одного из стражей порядка.

Суд отправил виновного в колонию на два года и три месяца. Приговор не вступил в законную силу.