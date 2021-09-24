Житель Подмосковья угнал в Брянске Lexus за 7 миллионов рублей

Злоумышленника задержали.

В Брянске раскрыли уголовное дело об угоне дорогой иномарки. Как сообщает региональное УМВД, в полицию обратился 49-летний водитель московской компании. Он рассказал, что предлежащий фирме Lexus пропал при неизвестных обстоятельствах в Брянске, куда он вместе с коллегой приехал для поиска потенциальных клиентов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий брянские полицейские установили причастность к преступлению 37-летнего уроженца Московской области. Ранее не имевший проблем с законом мужчина официально не был трудоустроен в компании.

По версии следствия, житель Подмосковья под предлогом деловых переговоров с контрагентами приехал в Брянск. В городе он встретил знакомого, при помощи которого перегнал машину в Московскую область.

По статье «Кража» ему грозит до 10 лет заключения. Суда житель Московской области дожидается в СИЗО.