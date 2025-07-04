Житель Погарского района проведет шесть лет в колонии за похищение женщины

Житель Погарского района проведет шесть лет в колонии за похищение и избиение женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о похищение человека, нанеение побоев и разбой. На скамье подсудимых оказалась 44-летний местый житель.

Вечером 27 августа прошлого года по заказу неустановленного мужчины, фигурант вместе со знакомыми обманом выманили женщину из дома к зданию заброшенного магазина в селе Курово. Они силой усадили её в автомобиль и отвезли в безлюдное место в 5 км от автодороги «Погар-Витемля». По дороге злоумышленники избивали женщину.

По прибытии на место один из участников группы стал снимать происходящее на видео. Мужчины избили потерпевшую, вылили ей на волосы и лицо зеленку. Затем фигуранты, угрожая травматическим пистолетом, похитили кошелёк и телефон. Женщину они бросили одну в безлюдном месте.

Видеозапись избиения фигуранты отправили «заказчику». За преступление они получили 140 долларов США, эквивалентных 12,8 тысячам рублей.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Использованный при совершении преступления его автомобиль «Лада Гранта» был конфискован. Решение не вступило в законную силу.

В отношении остальных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.