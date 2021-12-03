Житель Погарского района убил пенсионерку автопокрышкой

Мужчине грозит до двух лет колонии.

36-летний житель Погарского района предстанет перед судом по обвинению в причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает региональная прокуратура, в ходе конфликта мужчина автомобильной шиной ударил пожилую женщину в плечо. Пенсионерка упала на асфальт. Она скончалась от осложнений полученной травмы.

Уголовное дело рассмотрит Погарский районный суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.