Житель Рогнединского района застрелил знакомого из ружья

Мужчина также пытался убить женщину и изготовил 200 патронов.

Дубровский районный суд рассмотрит несколько уголовных дел в отношении жителя Рогнединского района.

По версии следствия, 20 декабря прошлого года мужчина из охотничьего ружья застрелил хозяина дома в селе Осовик, с которым был в ссоре. В тот же вечер в посёлке Рогнедино около магазина «Универмаг» он выстрелил несколько раз в 47-летнюю владелицу торговой точки. Женщине удалось спрятаться и спасти свою жизнь. А за день до произошедшего фигурант угрожал убийством своей бывшей жене.

Подозреваемый решил спрятаться и уехал в Подмосковье. Там его и задержали полицейские.

При обыске в квартире задержанного стражи порядка нашли более 200 грамм бездымного пороха. Взрывоопасное вещество он купил в Смоленской области. Кроме того, полицейские нашли более 200 патронов, изготовленных мужчиной для охотничьего оружия.