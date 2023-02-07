Житель Сельцо отправится в колонию за убийство сына

Житель Сельцо, забивший сына тростью, отправится в колонию на шесть лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм.На скамье подсудимых оказался 67-летний житель города Сельцо.

6 ноября 2021 года у себя дома пьяный мужчина поссорился с 35-летним сыном. Тростью он избил родственника. Тупая травма живота, которая осложнилась внутренним кровотечением, стала причиной смерти потерпевшего.

Суд приговорил виновного к шести годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.