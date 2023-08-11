Житель Севска проведет девять лет в колонии за убийство приятеля

Суд отправил жителя Севска на девять лет в колонии за убийство приятеля во время застолья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района рассмотрел уголовное дело об убийстве. В преступлении обвинили ранее судимого 48-летнего жителя города.

18 апреля 2023 года мужчина пил у себя дома вместе с 44-летним знакомым. Приятели поссорились. Хозяин жилища ударил гостя ножом в грудь и попал в сердце. Пострадавший умер на месте.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.