Житель Севска проведет девять лет в колонии за убийство приятеля
Суд отправил жителя Севска на девять лет в колонии за убийство приятеля во время застолья. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Севского района рассмотрел уголовное дело об убийстве. В преступлении обвинили ранее судимого 48-летнего жителя города.
18 апреля 2023 года мужчина пил у себя дома вместе с 44-летним знакомым. Приятели поссорились. Хозяин жилища ударил гостя ножом в грудь и попал в сердце. Пострадавший умер на месте.
Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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