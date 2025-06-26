Житель Смоленщины прятал «соль» в камни из пластилина и сбывал в Брянске

Житель Смоленщины маскировал закладки с «солью» под камни из пластилина и прятал их на улицах Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Брянске задержали 39-летнего жителя Смоленской области. Его подозревали в торговле запрещёнными веществами.

По версии правоохранителей, фигурант делал тайники с синтетическими наркотиками в областном центре. «Закладки» с помощью скульптурного пластилина и песка он маскировал под обычные камни.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 340 граммов «соли». Возбуждены уголовные дела. Суд заключил фигуранта под стражу.