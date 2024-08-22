Житель Стародуба убил приятеля и сжёг труп

Сжёгший труп убитого приятеля житель Стародуба проведёт 11 лет в тюрьме. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Стародубский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. Приговор выслушал 35-летний житель Стародуба.

22 марта фигурант распивал спиртное вместе с приятелем на окраине города. Мужчины поссорились. Фигурант забил приятеля до смерти, а затем решил спрятать тело. Он забросал труп ветками и автомобильными покрышками, а затем сжёг.

Суд приговорил виновного к 11 годам в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.