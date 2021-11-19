Житель Суража убил бомжа у подъезда своего дома

Преступление совершено на почве внезапно возникшей личной неприязни.
Вечером 24 октября 46-летний житель Суража, возвращаясь домой, встретил у подъезда мужчину без определенного места жительства, ранее ему незнакомого. Как сообщает региональное СУ СК РФ, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений житель Суража повалил противника на землю и нанес ему несколько ударов ногой в область грудной клетки и живота. Травмы оказались смертельными.
С места происшествия нападавший скрылся. Его местонахождение и причастность к совершению преступления удалось установить благодаря кропотливой совместной работе следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников органа полиции.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Следователи ходатайствуют о заключении обвиняемого под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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