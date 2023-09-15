Мост в Сураже ремонтируют впервые за 40 лет

Мост через реку Ипуть в Сураже капитально ремонтируют впервые за 40 лет. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

В городе Сураж идет капитальный ремонт моста ЗАО «Пролетарий» через реку Ипуть по улице Фабричная. Сооружению уже более 40 лет назад и капитального ремонта за это время не проводилось.

Подрядная организация ООО «Вестроуд» расширит полосы движения, увеличит ширину тротуаров и обустроит новые подъездные пути. В эти дни специалисты занимаются гидроизоляцией и подготовкой к укладке асфальтобетона.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».