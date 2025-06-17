Житель Унечи отправился в колонию за нападение с ножом на приятеля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Унечского района рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушал 34-летний житель Унечи.

14 сентября прошлого года пьяный фигурант поссорился со знакомым во время торжества в ресторане «Баку». Он взял нож, которым резали торт, и вышел на улицу вслед за оппонентом. Там обвиняемый ударил знакомого ножом в живот. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.