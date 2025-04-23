Жительцу Рогнединского района суд оштрафовал за мошенничество с выплатами на 370 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 37-летняя жительница Рогнединского района.

В мае 2011 года женщина предоставила в компетентные органы ложные сведения о постоянном проживании в селе Снопоть Рогнединского района. До июль 2022 года женщина незаконно получала государственные выплаты на себя и малолетних детей за проживание в радиоактивной зоне с льготным социально-экономическим статусом. Ущерб превысил 370 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 140 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.