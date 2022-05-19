Жители брянской Белой Березки сообщили об обстрелах

Синоптик Евгений Тишковец призвал земляков не паниковать.

Днем 19 мая жители Белой Березки Трубчевского района сообщили о стрельбе и взрывах на российско-украинской границе.

Ситуацию прокомментировал метеоролог, ведущий телеканала «Россия 24», уроженец Брянской области Евгений Тишковец.

«Земляки, не переживайте. У них серьезных сил на эти участки границы нет, все боевые подразделения ВСУ переброшены на Донбасс, и там их уничтожают с потерями 1:35 не в их пользу. Здесь же наши выманивают их ближе к границе, делают мини-котлы и утилизируют. Это классика военной тактики», – написал он в местной группе.

Тишковец призвал брянцев соблюдать осторожность в связи с возможным попаданием шальных пуль.

«Береженого бог бережет», – отметил он.

Официальной информации о ситуации в Трубчевском районе пока не поступало.