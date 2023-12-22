Жители Новозыбковского района расплатились фальшивой купюрой в такси

Жители Новозыбковского района расплатились пятитысячной поддельной купюрой в такси. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Новозыбковского района. Он рассказал, что подвозил двоих мужчин. Те расплатились с ним купюрой номиналом 5000 рублей. Он даже дал им «сдачи». А дома потерпевший понял, что деньги фальшивые.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего и 46-летнего жителей Новозыбковского района. Они сообщили, что фальшивую купюру нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Мужчины заключили под стражу. Им грозит до восьми лет колонии.