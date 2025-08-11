Жительница Брянщины отдала лжеинвесторам четыре миллиона рублей
Жительница Брянщины отдала лжеинвесторам четыре миллиона рублей на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 20 жителей Брянской области. Потерпевшие лишились 7 632 000 рублей.
Больше половины суммы похитили лжеэксперты по быстрому заработку. Мошенники предложили «инвестировать» свои сбережения 38-летней жительнице Брянского района. Она перевела на указанные злоумышленниками счета 4 000 000 рублей. Прибыли она не получила и вернуть свои деньги не смогла.
Ещё трое брянцев лишились 946 000 рублей под аналогичным предлогом.
