Жительница Брянска чуть не зарезала сожителя накануне 8 марта

На полтора года в колонию отправится жительница Брянска, которая ранила сожителя ножом во время застолья в канун 8 марта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя жительница областного центра.

Вечером 7 марта женщина вместе с сожителем пила в квартире мужчины в Бежицком районе. У возлюбленных произошел конфликт. Женщина ударила хозяина квартиры ножом в живот.

Суд приговорил виновную полутора годам в колонии общего режима. Решение не вступил в законную силу.