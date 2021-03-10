Жительница Брянска лишилась денег с карты из-за «Мобильного банка»

Пожилая женщина потеряла почти 100 тысяч рублей.

В Брянске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.

Как сообщает региональное УМВД, 71-летняя жительница Бежицкого района попыталась снять деньги через банкомат и обнаружила, что ее счет пуст.

Распечатка со счета показала, что в течение месяца неизвестный несколькими транзакциями потратил с карты 73,6 тысячи рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя родственница пенсионерки, уроженка Волгоградской области.

Выяснилось, что она обманом подключила «Мобильный банк» к карте пенсионерки и привязала его к своему телефонному номеру.

Узнав, что родственница обратилась в полицию, девушка спешно уехала из Брянска. Спустя три месяца ее задержали на родине и арестовали по решению суда.

По статье «Кража» ей грозит до шести лет заключения.